Deprem dağdan kopan dev kayaları yollara taşıdı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, dağlardaki dev kayaları yerinden sökerek karayollarına taşıdı.

Depremin en büyük hasarlarının meydana geldiği Adıyaman ve ilçelerinde binlerce bina yıkılırken, demir yolları ve kara yolları da büyük zarar gördü. Adıyaman - Çelikhan karayolunda deprem sonrası dağdan kopan devasa kayalar, köprü ve kara yollarına büyük zarar verdi. Yola düşen kayalar Karayolları ekipleri tarafından kaldırılırken, hasar gören köprüler ise yeniden onarılarak ulaşıma açıldı.