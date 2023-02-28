Deprem bölgesindeki Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi’nde tehlike oluşturacak durum tespit edilmedi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, “Deprem bölgesindeki Erkenek Göleti ve Sulama Tesisinde tehlike oluşturacak durum tespit edilmemiştir” denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada çıkan iddialar üzerine yapmış olduğu yazılı açıklamada, “Sosyal medyada yer alan, deprem bölgesindeki illerden Malatya’da bulunan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisinin gövde bölümünde kaymalar olduğu iddiaları üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde yer alan 140 baraj ve gölet, DSİ Genel Müdürlüğünün alanındaki uzman personelinden oluşan 88 kişilik ekip tarafından ivedilikle incelenmiştir. Sosyal medyada birtakım iddialara konu olan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi de diğer baraj ve göletler gibi yerinde kontrol edilmiştir. 11 Şubat 2023 tarihinde DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet, Erkenek Göleti ve Sulamasında da gölet gövdesi, dolusavak yapısı, kret ve vana odasında incelemelerde bulunmuş olup tehlike arz edecek bir sorun olmadığını tespit etmiştir” ifadelerini kullandı.

Tesisin henüz sulamaya açılmadığı vurgulanan açıklamada, “Gölette Aralık 2022’de su tutulmaya başlanmış olup tesis henüz sulamaya açılmamıştır. Su seviyesi halihazırda minimum düzeyde olan Erkenek Göleti’nde, çevre güvenliğini tehdit eden bir sorun bulunmamaktadır. Deprem bölgesindeki tüm baraj ve göletler rutin olarak ve titizlikle incelenmektedir” ifadelerine yer verildi.