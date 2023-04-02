Deprem bölgesinde yeniden inşada yerli ürün

Asrın felaketi niteliğindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgedeki; sanayi kuruluşlarının yeniden faaliyetlerine başlaması, şehirlerin alt yapı ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Afet bölgesinde deprem sonrası doğal gaz arzının sağlanması için hızlıca çalışmalar başlatıldı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli peş peşe gerçekleşen depremlerle tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Türkiye, 11 ili etkileyen felakette yaşanan acılarla tek yürek oldu. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası hem üstyapı hem de altyapıda büyük hasarların oluşmasıyla depremin ilk anından itibaren sorunları gidermek için çalışmalar başlatıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla doğal gaz dağıtım şirketleri harekete geçti. Bu kapsamda BOTAŞ ve TEİAŞ’ın yanında elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri de sahada çalışmalarına start verdi. Hasarsız ve az hasarlı binalarda vatandaşlara doğal gaz arzı sağlamak için çalışmalara dernekler ve STK’lar da destek verdi.

Deprem gerçeğinin Türkiye’nin öncelikli konularından biri olması gerektiğini dile getiren armatürcüler de, yeniden imar sürecinde düzensiz ithalatın önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "TSE akreditasyonu olmayan, kontrolsüz ve standart dışı ürünler tercih edilmemeli, denetimlerin daha özenli ve düzenli olarak yapılması, standartları taşıyan malzemeler ve üretimler kullanılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası, hasarsız ve az hasarlı binalarda vatandaşlara doğal gaz arzını sağlamak için hızla başlayan çalışmalara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği teknik merkezi koordinasyonunda harekete geçen ekipler, Türkiye’nin birçok noktasından desteğe geldi. İlk 24 saat içinde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden teknik servis personelleriyle bölgede çalışmaya başladıklarını aktaran Genel Müdür Mustafa Ali Akman, "10 gün içinde 10 yılda Elbistan’a takılmış tüm cihazları yeniden kontrol ederek güvenli bir biçimde kullanıma hazır hale getirdik. 10 günde 10 yıllık işi başardık. Diğer tüm servislerle aynı anda irtibata geçerek 24 saat içinde gerekli tüm ekipman ve yedek parçayı bölgeye sevk ettik" dedi.

Deprem gerçeğinin Türkiye’nin öncelikli konularından biri olması gerektiğini dile getiren Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, “Binlerce hayata mal olan, 85 milyonu etkileyen deprem felaketi tüm dünyanın hissettiği acı oldu. Dünyanın hemen hemen her bölgesinden gelen arama-kurtarma ekipleri, destek ve yardımlarla birlikte Türkiye, felaketin yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin sebep olduğu yıkımın etkisi oldukça fazla. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Ancak yeniden bu acıları yaşamamak adına adımlarımızı doğru atmamız gerekiyor. Türkiye bu süreçte “güçlü yapı, sağlam şehir” fikriyle yeniden inşa sürecine girmesi gerekir. Kamu ve özel sektörün birlikte çalışması gerekiyor. Jeoloji mühendisliğinden başlayarak, müteahhitlik, malzeme üreticisi, yapı izinleri ve denetimleri dikkatle yapılmalı. Bu süreçte ekonomik ürünleri değil, sağlam malzemeleri seçmeliyiz” diye konuştu.