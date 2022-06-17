Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki’den sel felaketleri sonrası önemli açıklamalar

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Akdeniz’in taban su ısısı sıcaklığının 49 dereceye ulaştığını belirterek, bu ısınmanın Karadeniz’e yayıldığını belirterek, "Bu ısınma sonucu aşırı derecede buharlaşma oluyor. Onu da hava akımları nereye sürüklerse orada yağmur yağıyor. Şuanda dengesiz bir iklim var" dedi. Baki, dere yataklarının doğanın boşaltım sistemi olduğunu, imara açılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Son 1 haftada başkent Ankara’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan sel felaketlerinde 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Haziran ayında olunmasına rağmen ülkenin birçok yerinde sel felaketleri yaşandı. Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da da sel felaketi nedeniyle geçen gün Kozan ilçesinde birçok ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

İklim değişikliği etkisinin her geçen gün hissedildiği Türkiye’de uzmanlar, dere yataklarının imara açılması nedeniyle şiddetli yağışlarda, felaket yaşandığını söyledi.

“Doğal afet değil, doğal olaylar vardır”

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi, Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Baki, ‘Doğal afet’ diye bir kavramın olmadığını söyleyerek, “Doğal afet diye bir olay yoktur. Böyle bir tanımı kabul edemeyiz. Doğal afet değil, doğal olaylar vardır. Doğal olayları afete çeviren bir kenti idare eden zihniyetlerdir. Bir kenti idare eden yetkililer önce o kentin tarih boyunca yaşamış olduğu olaylardan ders çıkartmalı. Dere yatakları imara açılmaz. Doğa, yaşayan bir varlıktır” diye konuştu.

Dere yataklarının doğanın boşaltım sistemi olduğunu anlatan Baki, “Bağırsaklar insanın nasıl boşaltım sistemiyse dere yatakları da doğanın boşaltım sistemidir. Onları kapatıp imara açarsanız doğa bunun bedelini ödetir. Daha önce yüzlerce defa söylememize rağmen bir adım atılmadı. Ancak şuanda ülkemizde fazla şiddetli olmamasına rağmen kentleri su bastı. İnsanlar hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Şuanda dengesiz bir iklim var”

Akdeniz’in taban su sıcaklığının 2 senede 16 dereceden, 49 dereceye ulaştığını söyleyen Melih Baki, “Bu ısınma artık Karadeniz’e yayıldı. Bu ısınma sonucu aşırı derecede buharlaşma oluyor. Onu da hava akımları nereye sürüklerse orada yağmur yağıyor. Şuanda dengesiz bir iklim var. Heyelanlar meydana geliyor. Türkiye’deki dağlar her sene 6-7 santimetre yükseliyor. Bir kenti idare edecek olan yetkililer o kentin tarih boyunca yaşadığı doğal olayları incelemesi lazım. İnsan hayatından daha önemli bir şey yoktur” dedi.