Deprem Berit Dağı’nda da yarılmalara neden oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler Berit Dağı’nda da yarılmalara neden oldu. Deprem sonrası oluşan yarıklar havadan görüntülendi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı. 10 ilde ağır yıkıma neden olan depremler çevreye de zarar verdi. Göksun ilçesinde ise 3000 rakımı geçen Berit Dağı’nın eteklerinde depremde yarılmalar meydana geldi. Depremden sonra yağan kara rağmen izler dikkat çekti. Kar nedeniyle şu anda ulaşımı zor olan bölge dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kar altındaki yarık izlerinin metrelerce devam ettiği gözlemlendi.