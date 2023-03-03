Denizli’deki baraj ve göletlerde yüzde 20 oranında su kaldı

Denizli’ye içme suyu ve tarımsal sulama suyu sağlanan baraj ve göletlerdeki su seviyesi yüzde 20’lere düştü. Etkili olan mevsimsel kuraklık nedeniyle alarm veren su havzalarındaki doluluk oranı, 2022 yılının aynı döneminin de gerisinde kaldı.

Denizli’de içme ve sulama suyu sağlayan baraj ve göletlerdeki son durumuna ilişkin veriler, etkili olan kuraklıkla birlikte tedirginlik oluşturdu. İl genelinde bulunan ve 1 milyar 535 milyon 840 bin metreküp su toplama kapasitesine sahip olan 8 baraj ve göletteki su seviyesi, 2023 yılı Şubat sonu itibarıyla 315 milyon 100 bin metreküple yüzde 20,51 oranına kadar düştü. 2022 yılı Şubat ayı sonunda kayıtlara geçen 323 milyon 600 bin metreküplük seviye ve yüzde 21,06’lık doluluk oranının da altına inen su miktarı hem vatandaşları hem de üreticileri endişelendirdi.

Denizli il genelinde bulunan barajların 27 Şubat 2023 tarihinde yapılan son ölçümlerine göre; 237 milyon 420 bin metreküp hacme sahip olan Işıklı Gölü’nde doluluk oranı 64 milyon 600 bin metreküp ile yüzde 27, 1 milyar 76 milyon metreküp hacme sahip olan Adıgüzel Barajı’nda doluluk oranı 163 milyon 400 bin metreküp ile yüzde 15, 84 milyon 270 bin metreküp hacme sahip olan Cindere Barajı’nda doluluk oranı 45 milyon 400 bin metreküp ile yüzde 54, 27 milyon 720 bin metreküp hacme sahip olan Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı’nda doluluk oranı 12 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 46, 65 milyon metreküp hacme sahip olan Tavas-Yenidere Barajı’nda doluluk oranı 14 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 23, 15 milyon 250 bin metreküp hacme sahip olan Adıgüzel Barajı 2’de doluluk oranı 6 milyon metreküp ile yüzde 39, 24 milyon 450 bin metreküp hacme sahip olan Aydınlar Akbaş Barajı’nda doluluk oranı 7 milyon 800 bin metreküp ile yüzde 32, 5 milyon 350 bin metreküp hacme sahip olan Akalan Barajı’nda doluluk oranı 300 bin metreküp ile yüzde 6 olduğu açıklandı.

Barajların 2022 yılı doluluk oranı

27 Şubat 2022 yılı barajların doluluk oranı verilerine göre; Işıklı Gölü doluluk oranı yüzde 28, Adıgüzel Barajı yüzde 16, Cindere Barajı yüzde 45, Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı yüzde 53, Tavas-Yenidere Barajı yüzde 27, Adıgüzel Barajı 2 yüzde 37, Aydınlar Akbaş Barajı yüzde 32, Akalan Barajı yüzde 9 oranı olduğu paylaşıldı.