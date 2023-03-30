Denizin taştığı İskenderun’da son durum böyle görüntülendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası fırtına nedeni ile su altında kalan sahilde tahliye çalışmaları yapılıyor. Bölgedeki son durum dron ile havadan da görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün fırtına sonrası deniz taştı ve sahil bandı ile ara sokaklar sular altında kaldı. Su altında kalan sahil şeridi ve Atatürk Bulvarında vidanjörlerle tahliye çalışması yapılmaya başlandı. Deprem nedeni ile alt yapısı zarar gören İskenderun sahilini bu şekilde gören vatandaşlar ise üzüntülerini belirtti. Buralarda doğup büyüdüğünü belirten 79 yaşındaki Abdurrahim Sakallı “Hep buralarda büyüdüm denizin ne olduğunu iyi bilirim hiç bir zaman denizin kabarıklığını biz sorun etmedik ama bugünkü manzara bu olmaması gerekirdi”dedi.

İlçe sakinlerinden Ümit Yakışıklı ise İskenderun’da bugüne kadar yaşanan en büyük felaketin bu olduğunu ve sahilin içler acısı bir görüntü içinde olduğunu söyledi. İskenderun’da zamanında sahilde denizin daha içerilerde olduğunu belirten Halil Karateke ise “buralarda iskele vardı gümrük vardı buralara dolgu yaptılar ve depremde çökme yaşandı. Şimdi binaların altından su çıkıyor deprem büyük zarar verdi” ifadelerini kullandı.