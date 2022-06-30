Denizin altında çekilen görüntüler kirliliği gözler önüne serdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar, denizi ve çevresini temizledi. Denizin altında çekilen görüntüler ise kirliliği gözler önüne serdi.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Gebze bölgesindeki 6. Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Balyanoz Koyu’nda deniz ve kıyı temizliği gerçekleştirildi. Balık adamlar da mavi sulara dalarak denizin dibini temizledi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eldiven takarak temizlik için kolları sıvadı. Vatandaşların ve dalgıçların çıkardığı çöpler, Darıca Belediyesi’nin atık toplama aracıyla alınarak geri dönüşüme kazandırıldı. Deniz altında çekilen görüntüler ise kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

“Denizlerimiz bizim için çok kıymetli”

Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gönüllülerimiz de bizlerle beraber. Bu yıl sanayicilerimizi de bu işin içerisine kattık. Güzel bir etkinlik oluyor. Tabii bunları temizlemekten daha kıymetli olan şey kirletmemek. Onun için buradan bir kere daha çağrıda bulunuyoruz; lütfen çevremizi kirletmeyelim. Hele denizlerimizi hiç kirletmeyelim. Denizlerimiz bizim için çok kıymetli. Hep birlikte daha yaşanılabilir bir Darıca, yaşanılabilir bir Kocaeli, yaşanılabilir bir dünya hepimizin bugün yapacağı hareketlere bağlı. El birliğiyle özellikle çevremize karşı duyarlı olmaya tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

“Vatandaşların bireysel atıklarıyla uğraşıyoruz”

Temizlik çalışmasına katıldığını da aktaran Başkan Bıyık, "Yaklaşık 10 dakikalık zamanda bir çöp poşeti doldurduk. Gerçekten çok kirli. Zaman zaman bizim ekiplerimiz burada temizlik yapıyorlar ama alt kısımlar görünmüyor. Maalesef dalgaların da vurduğu taşların dipleri üzülerek söylüyorum ki plastik atıklarla dolu. Arıtmalarımız çalışıyor bizim burada, sanayisel veya evsel bir atık yok, kanalizasyon Darıca sahilimizin hiçbir yerinde yok. Ama maalesef vatandaşların bireysel atıklarıyla uğraşıyoruz. Bu da bir farkındalık projesi aslında. Ümit ediyoruz ki buralara insanlarımız daha duyarlı olur ve bu bölgeleri hep beraber daha temiz hale dönüştürürüz” diye konuştu.

“Mutfak tezgâhı çıkarttık biraz önce”

Kıyıları sürekli periyodik olarak temizlediklerini aktaran Bayramoğlu Balıkçılar Derneği Başkanı Enis Kaya ise "Bu gönüllülük esasına bağlı bir iş. Bu işe sağ olsun belediye başkanımız, kaymakamımız ve OSB’lerimizdeki iş adamlarımızın desteğiyle biz de sürdürüyoruz. İnsanların olduğu yerde çöp var, balıkların, hayvanların olduğu yerde hiç bir şey yok. Oralar temiz. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Deniz çok değil. Bir de şöyle bir sloganımız var bizim; temizlemenin en kolay yolu kirletmemektir. Kirletmezsek çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız miras deniz. Denizin altında hiç görmek istemeyeceğiniz görüntüler var. Herkes denizi çöp olarak kullanıyor. Deniz çöp değildir. Sadece insanların kıyılardan attığı çöpler değil, insanların evlerindeki mutfaklarının atıkları da burada var. Herkesin bu işe gönül verip katkı sağlaması lazım. Ben bu neslin sınıfta kaldığını düşünüyorum. İnşallah gelecek nesiller bunu daha iyi değerlendirir. Aklınıza gelecek her şey çıktı. Şezlonglardan, şemsiyelerden, alkollü kutu içeceklerden, ocaklar, mutfak tezgâhı çıkarttık biraz önce. Balıkçıların bırakmış olduğu hayalet ağlarla mücadele ediyoruz. Asıl sıkıntımız onlar. Onlar balık familyasını katlediyorlar. Denizde bırakılan bir ağ 60 yılda çürüyor” şeklinde konuştu.