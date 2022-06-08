Denizi temizlemek için daldılar, ağlara takılmış vatozu kurtardılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği çalışmasında ağlara takılan vatoz balığı, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı dalış ekipleri, “Dünya Çevre Haftası” nedeniyle İskenderun balıkçı barınağında deniz dibi ve kıyı temizliği faaliyeti icra ettikleri sırada deniz dibinde ağa takılı durumda bulunan vatoz balığı ile karşılaştı.

Dalış ekipleri, deniz altında ağlara takılı halde buldukları balığı ağlardan kurtararak özgürlüğüne kavuşturdular.

Ekipler, deniz kirliliğine neden olan araç lastikleri, plastik, cam gibi materyalleri torbalar içerisine koyarak yüzeye çıkarttılar.