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Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve yavru yaban keçilerine kurtarma operasyonu

Alanya Kalesi’nin sarp kayalıklarında mahsur kalan anne ve yavru yaban keçileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Çevre 28.06.2022, 15:31
Denize sıfır sarp kayalıklarda mahsur kalan anne ve yavru yaban keçilerine kurtarma operasyonu

Alanya Kalesi’nin sarp kayalıklarında mahsur kalan anne ve yavru yaban keçileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Alanya Kalesi’nde yaşamını sürdüren anne ve yavru yaban keçisi Adam Atacağı mevkiinin denize yakın sarp kayalıklarında mahsur kaldı. Dalgaların vurduğu bir kayanın üzerinde mahsur kalan keçileri, bölgeden geçen bir balıkçı fark etti. Balıkçının ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği 4 kişiden oluşan bir ekip kurdu. Alanya Sahil Güvenlik botuyla bölgeye giden itfaiye erleri kısa sürede anne ve yavru yaban keçilerini kurtararak bota aldı. Herhangi bir sağlık sorunları görülmeyen yaban keçileri itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanları olan Alanya Kalesi’ne tekrar salıverildi.

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