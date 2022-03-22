Denize döktükleri hafriyatı kaldırıyorlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize dökülen hafriyat, inşaatı yürüten firma tarafından kaldırılıyor. Bodrum Belediyesi de bölgede 15 gün boyunca yapacağı incelemelerin ardından hafriyatın bölgeden tamamen temizlendiğini tespit ederse firmanın faaliyetine yeniden izin verecek.

Geçen hafta Gündoğan Küçükbük Koyu’nda deniz kenarındaki otel inşaatında yol yapmak için yürütülen çalışmalar esnasında kamyonlarca hafriyat deniz kıyısına ve denize döküldü. İş makineleri ve kamyonlarla denize hafriyat dökülmesi çevreciler tarafından görüntülendi. Bodrum’u ayağa kaldıran görüntülerle ilgili Bodrum Belediyesi harekete geçti.

Firmanın faaliyetleri durduruldu, Başsavcılık soruşturma başlattı

Yapılan incelemeler sonrası, firmaya para cezası uygulanırken, söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri iptal edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hafriyat dökümü ile ilgili resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hafriyat kaldırılıyor

İnşaat faaliyetini yürüten firma, döktüğü hafriyatı kaldırmak için çalışmalara başladı. İş makineleri ile kamyonlara yüklenen hafriyatlar, denizden ve deniz kıyısından kaldırıldı.

Belediye 15 gün boyunca denetim yapacak

Hafriyatın döküldüğü alanda temizlik çalışmaları sürerken Bodrum Belediyesi ekipleri her gün kontrollerini sürdürüyor. Belediye görevlilerinin 15 gün boyunca sahilde inceleme yapacağı ve hafriyatın tamamen kaldırıldığını tespit ettiğinde firmaya yeniden çalışma izni vereceği öğrenildi.