Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından şehir turizmine kazandırılan Şehit Temel Şimşir Gemisi Ordu’yu denizden seyretmek isteyenlere eşsiz güzellikler sunuyor. Gemi ile seyahat eden vatandaşlar Ordu’nun denizden seyrine hayran kalıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in denizden daha fazla istifade edilmesi amacıyla 2020 yılında Ordu turizmine kazandırdığı Şehit Temel Şimşir Gemisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Belirlenen periyotlarla Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçesinde turlar düzenleyen gemi, ziyaretçilerine Ordu’yu denizden seyretme imkânı sunuyor.

Denizden Ordu

Şehit Temel Şimşir Gemisi ile Ordu’yu denizden seyreden ve keyifli anlar yaşayan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Yurt dışı başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından Ordu’ya gelerek gemi turuna katılan vatandaşlar Ordu’ya hayran kaldıklarını ve eşsiz güzelliklerle karşılaştıklarını belirttiler. Boztepe’den Ordu’yu gördüklerini ve çok beğendiklerini belirten vatandaşlar denizden de Ordu’nun muhteşem göründüğünü aktararak geminin turizme kazandırılmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

“Turizmin her alanında adımızdan söz edilecek”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de Şehit Temel Şimşir Gemisi ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Gemiyi ziyaret eden vatandaşların düşüncelerinin yer aldığı videolu paylaşımda Başkan Güler, “Karadeniz’in incisi Ordu’muz turizmin her alanında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ordu turizmine kazandırdığımız Şehit Temel Şimşir Gemisi, Ordu’nun muhteşem güzelliklerini ziyaretçilerine seyretme imkânı sunuyor. Herkesi bu eşsiz keyfi yaşamaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayramda ücretsiz hizmet verdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi herkesin Ordu’yu denizden seyretmesini sağlamak amacıyla Şehit Temel Şimşir Gemisi turlarını Kurban Bayramı süresince ücretsiz gerçekleştirdi. Gemi, Arefe gününden başlayarak Kurban Bayramı’nın son gününe kadar ücretsiz hizmet verdi. Yapılan bu çalışma vatandaşlarında takdirini kazandı.