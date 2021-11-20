Denizden hamsi fışkırıyor

DÜZCE (İHA) – Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz’den adeta hamsi fışkırıyor. Düzce’de de tezgahlarda uzun süredir 15 liradan satılan hamsi 10 liraya kadar düştü. Havalar soğuk kalıp, denizden hamsi fışkırmaya devam ederse fiyatların ucuzlaması bekleniyor.

Karadeniz’de adeta hamsi fışkırıyor. Son günlerde etkili olan sıcaklıklar yerine soğuk hava gelmesi ile birlikte denizlerde de balıklar çoğalmaya başladı. Sezon başından beri tonlarca hamsi ülke genelinde dağıtılırken, Düzce’de de fiyatlar 15 liraya kadar düşmüştü. Havaların soğuk kalmaya devam etmesi ile hamsi fiyatlarının daha da ucuzlayacağını belirten Balıkçı Hülya Kılıç, “Denizlerde şu anda hamsi bol. Havalar soğuk olmaya devam ederse daha da bollaşacağını düşünüyorum. Dışarıda hamsi o kadar ucuz değil ama biz arada böyle ucuzluklar yapıyoruz. Hamsiyi halkımız daha rahat yiyebilsin diye. Diğer balıklar Çinekop ve Sarıkanat denizlerde biraz az. O yüzden fiyatları biraz pahalı. Ama diğer balıklarda şu anda bir sorun gözükmüyor. Hamsi biraz daha çıkarsa fiyatları aşağıya düşmesini umut ediyoruz. Havalar soğumaya devam ederse, daha da bollaşacak ve ucuzlayacak diye bekliyoruz” şeklinde konuştu.