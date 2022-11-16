Denizde karaca yavrusu görüldü

Karadeniz’e kıyısı bulunan Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir karaca yavrusu denizin kıyısında suların içinde koşarken görüntülendi.

Karadeniz kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir vatandaş, sahil alanda gezerken denizin kenarından bir karaca yavrusu olduğunu fark etti. İlk kez böyle bir durum ile karşılaşan vatandaş, hemen eline cep telefonunu alarak o anları kayda almaya başladı.

Kameraya poz verip geri döndü

Denizin kıyısındaki karaca yavrusunu kayda alan Alper Akgül isimli vatandaş, bir süre karacaya seslenerek ‘Gel korkma’ demesine rağmen kameraya bir süre poz veren karaca yavrusu bir süre duraksayarak kameraya poz verdi.

Karaca yavrusu pozunu verdikten sonra sahilden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Yavru karacanın civarda bulunan ormanlarda yolunu kaybettikten sonra denizin civarına gelip suda eğlendiği düşünülüyor.