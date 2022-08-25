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Denizde hortum çıktı
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Çevre 25.08.2022, 12:21
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Yumurtalık ilçesinde denize açılmak için hazırlanan balıkçılar hortumu görüntüledi. Denizde açıkta çıkan hortum bir süre devam ettikten sonra kayboldu. Bu anları balıkçılar an be an görüntüledi.
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