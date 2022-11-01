Denizcilik Genel Müdürlüğünden, İstanbul Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılmasına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı’nın 6 Kasım 2022 tarihinde gemi trafiğine kapatılması sırasında yapılacak balık avcılığı faaliyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği balıkçılıkla ilgili izinler ve yasaklar kapsamında icra edilecek olup tüm faaliyetlerin mer-i mevzuat kapsamında yürütülmesi zorunludur” denildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği gereği, Türk Boğazlarının deniz trafiğine kapatılması Bakanlığımızın yetkisinde olup yine aynı Yönetmelik hükümlerine göre, Türk Boğazlarında sadece Trafik Ayırım Düzeni (TAD) içerisinde seyir emniyeti ile can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yelkenle ve kürekle seyretmek ile yüzmek ve balık avcılığı yasağı bulunmaktadır. Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüzce İstanbul Boğazı’nın 6 Kasım 2022 tarihinde gemi trafiğine kapatılması sırasında yapılacak balık avcılığı faaliyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği balıkçılıkla ilgili izinler ve yasaklar kapsamında icra edilecek olup tüm faaliyetlerin mer-i mevzuat kapsamında yürütülmesi zorunludur” ifadelerine yer verildi.