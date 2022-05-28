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Deniz sezonunu erken açtılar, yüzlerce vatandaş plaja akın etti

Zonguldak’ta yüzlerce vatandaş sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilerek Kapuz plajına akın etti.

Çevre 28.05.2022, 13:24
Deniz sezonunu erken açtılar, yüzlerce vatandaş plaja akın etti

Zonguldak’ta yüzlerce vatandaş sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilerek Kapuz plajına akın etti.

Zonguldak’ta 1 Haziran açılacak deniz sezonu öncesinde hava sıcaklığın 22 dereceye çıkması sonrası hafta sonunu fırsat bile vatandaşlar Kapuz plajına akın etti.

Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Hafta sonunu ve sıcak havayı görünce vatandaşların kendilerini plaja attıklarını söyleyen Mustafa Tatoğlu, kapuj plajı kentin en güzel yerlerinden biri ve denizde ısınmak üzere. Ben 1 aydır giriyorum. Hafta sonundan dolayı bir kalabalık var. Herkese öneriyorum Kapuz plajımızı. Plajımızda tertemiz” dedi.

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