Deniz salyasına sebep olan faktörlerden en önemlisi: Haramidere atıklar nedeniyle renk değiştirdi

Marmara Denizi, geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran deniz salyasıyla (müsilaj) boğuşuyor. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dahil olmak üzere tüm Marmara, denize dökülen atıklar ve kirlilik nedeniyle oluşan müsilajın etkisi altında. Öte yandan İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan ve sık sık içine akıtılan kimyasallar nedeniyle farklı renklerde akan Haramidere bu sefer de önce lacivert sonra siyah aktı.

Çevre sakinlerinden Muhlis Karakoç, Battal Gazi ile Örnek Mahallesi'ni bölen derenin, Avcılar'daki Ambarlı Atık Su Tesisi'ne bağlandığını söyleyerek, ıslah edilmesi veya üzerinin kapatılması için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Karakoç, "Az ileride oturuyorum. Yetkililer zaten bu kokuyu duyuyorlardır. Fabrikaların pis suyu akıyor. Buna bir çare bulmalılar, böyle olmaması lazım. Kokudan çocuğumuzla balkonda oturamıyoruz. Yakında kurban mevsimi gelecek.

Herkes derisini, pisliğini gelip buraya atıyor. O daha pis bir koku. Bir-iki ay çekiyor. İnsanlar bir yağmur yağsa da o koku bitsin diye bekliyor. Belediye mi, kim ise buna bir çözüm bulmaları lazım" dedi.

Köprü üzerinden akan pis suyu gösteren Furkan Şanlı ise, "Sürekli lağım kokuları geliyor. Fabrika atıkları da olabilir. Tekstil, ayakkabı fabrikaları yukarıda" ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede oturan bir kadın da atık su deresinin çok pis koktuğunu belirterek, "Pislik kokuyor. Evlerin pencerelerini açamıyoruz. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Nereden baksan 15-20 yıldan beri burası böyle. Az ileride oturuyoruz. Dereye de yakınız. Camları kokudan açamıyoruz. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz ama duymuyorlar" diye konuştu.