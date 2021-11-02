Deniz marulu bu kez İnciraltı’nda görüldü

İzmirlilerin, Bostanlı sahilinde görmeye alışık olduğu deniz marulu, bu kez de İnciraltı mevkiinde görüldü.

İzmir’de yılın belli dönemlerinde "deniz marulu" olarak da bilinen aşırı alg çoğalması, Bostanlı sahil bölgesinde görülüyordu. Deniz marulları, bu kez de İnciraltı Kent Ormanı mevkiinde gözlemlendi. Suyun yüzeyi deniz marulları nedeniyle yeşile bürünürken, aşırı alg çoğalması havadan da görüntülendi.

Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz marulu, flamingolar başta olmak üzere birçok kuşun yaşadığı İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü’nü yer yer örttü.