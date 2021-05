Demirel: "Marmara’nın imdat çığlığına kulak verin"

Eski Bursa Milletvekillerinden Kemal Demirel, Marmara Denizindeki (müsilaj) deniz salyası istilasının sebebinin küresel ısınma değil Marmara Denizi’ndeki kirlilik olduğunu söyledi. Arıtılmadan deşarj edilen evsel ve endüstriyel atıkların denizi bu hale getirdiğini belirten Demirel, "Ne olur Marmara Denizi’nin imdat çağrısına kulak verin" dedi.

Türkiye’nin demiryolu ulaşımına verdiği destekler ve bu konuda yaptığı açıklamalarla bilinen Bursa’nın eski milletvekillerinden Kemal Demirel, Marmara Denizine kıyısı olan bölgelerde, gerek görüntü gerek kokusuyla rahatsızlığa sebep olan ve bir yandan balık ölümlerine yol açan deniz salyası sorunuyla ilgili Gemlik Kurşunlu Mahallesinde bulunan balıkçı barınağında basın açıklaması yaptı.

Demirel, temizleme yoluyla bu sorunun giderilemeyeceğini, kalıcı tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde çevre bakanımıza deniz salyalarının temizlenmesi ve kirliliğinin önlenmesi adına bir mektup yollamıştım, bu basın toplantısını yapmamın amacı geçici tedbirlerle bu deniz salyalarının toplanmaya başlanması ve bu sorunun küresel ısınmadan kaynaklandığı açıklamaları üzerine yapıyorum. Deniz salyası son 12 yıldır olduğuna göre bu sadece küresel ısınmadan kaynaklanmıyor. Bu aynı zamanda Marmara denizinin kirliliğinin her geçen gün artmasından kaynaklanıyor. Bu kirliliğin her geçen gün artmasının nedeni denize dökülen evsel atıklar, sanayi atıkları ve sağlıklı olmayan tarım ilaçları.

Kısacası denizi biz kirletiyoruz ve acı tabloyla karşı karşı karşıya kalıyoruz. Marmara denizinde balıkçılık yapan arkadaşlarımızın mahsul alımı yarı yarıya düştü. Balık çeşitleri de azaldı. Bu sorun geçici temizlikle engellenemez. Eğer önlem alınmaz ise daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalınacak. Deniz canlıları ölmeye başladı’’ dedi.

Açıklamayı, "İmdat" yazılı pankartın önünde yapan Demirel, "Marmara denizi imdat çığlığı atıyor, bu yardım çığlıklarına kulak verin. Bakanlıklar, yerel yönetimler, bilim adamları, sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, acil bir müdahale edilmesi gerekiyor. Biz artık deniz salyalarını görmek istemiyoruz, arıtma tesislerinin tam kapasiteyle çalışıp kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini ve bu konuda denetimlerin çok sıkı yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.