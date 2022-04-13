Demircan: "Çok büyük bir afet yaşanmış"

AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyesi Nihat Demircan ve AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyesi Bilal Öztürk, 8 Nisan’da Sarmaşık köyünde yaşanan heyelanın ardından bölgeyi yerinde inceledi.

AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyesi Nihat Demircan, sosyal medya aracılığıyla yaptığı canlı yayınla, 8 Nisan’da Türkeli’nin Sarmaşık köyü Çolakoğlu mahallesinde yaşanan heyelanın boyutunu gösterdi. Demircan, “Sarmaşık köyü Çolakoğlu Mahallesi’ndeki heyelan bölgesindeyiz. Gerçekten çok büyük bir afet olmuş burada, 7-8 ev kullanılamaz hale gelmiş. AFAD ekipleri inceledi, rapor hazırlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi çok büyük bir afet olmuş. Allah kolaylıklar versin. Geçen yıldan bu yana bu afetlerle imtihan oluyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Gördüğünüz gibi evlerin durumu çok kötü” dedi.

Demircan, yaptığı açıklamada, heyelanın halen devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. 7-8 ev şuanda kullanılamaz durumda. Halen bölgede heyelan devam etmekte. AFAD ekipleri gelerek olay yerinde inceleme yaptı, rapor hazırlık sürecinde. Rapor hazırlanmasının ardından çıkacak sonuca göre biz de değerlendirme yapacağız. Aynı zamanda bu bölgeye ulaşılan yollar da büyük hasar söz konusu. AFAD ekiplerinden çıkacak rapora göre bizler de hareket ederek, bölgedeki vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.