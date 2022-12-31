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Demir korkuluğa sıkışan kirpinin yardımına itfaiye yetişti
Karabük’te demir korkuluklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına salındı.
Çevre 31.12.2022, 18:55
Karabük’te demir korkuluklara sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına salındı.
Olay Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kimsenin bulunmadığı evin girişindeki demir korkuluklara sıkışan kirpiyi fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından makasla kesilen demir korkuluktan kurtarılan kirpi, yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı.