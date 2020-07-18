Deltada dört nala

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde 243 yılkı atı bulunuyor. Havadan görüntülen yılkı atları herkesin ilgisini çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti uluslararası öneme sahip sulak alan belirlenmesi için geliştirilmiş 9 kriterden 8’ni karşılıyor. Yaklaşık 400 bitki türü ile zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Kuş Cenneti, Türkiye’de toplam 487 kuş türünden 357’sine, susamurlarına, 6 bin adet mandaya ve 243 adet yılkı atına ev sahipliği yapıyor. Birçok çeşit balık ve hayvan türünün bulunduğu deltaya yılkı atları ayrı bir güzellik katıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde 2018 yılında yapılan envanterde 227 adet, 2019 yılında yapılan envanterde ise 243 adet yılkı atının alanda yaşadığı tespit edildi. Fotoğraf tutkunların vazgeçilmezi olan yılkı atları görsel şölen sunuyor.

Her yıl ortalama 55 bin ziyaretçi alan Kuş Cenneti pandemi dolayısıyla geçici bir süreliğine kapatılsa da normalleşme süreci ile birlikte yeniden ziyaretçilerini bekliyor.