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Dekora uymadığı için ağaçları söken CHP’li belediye daha önce de binlerce ağacı sökmüş

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 2 ay önce sökülen ağaçlarla ilgili verilen soru önergesine CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği cevap tepki topladı. Dekora uymadığı için sökülen ağaçların nakledildiği yerlerde de kurumaya başladığı ifade edildi.

Çevre 19.05.2022, 11:17
Dekora uymadığı için ağaçları söken CHP’li belediye daha önce de binlerce ağacı sökmüş

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 2 ay önce sökülen ağaçlarla ilgili verilen soru önergesine CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği cevap tepki topladı. Dekora uymadığı için sökülen ağaçların nakledildiği yerlerde de kurumaya başladığı ifade edildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Cengiz Topel Caddesi’nde 648 ağacın yerlerinden sökülmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Konuyla ilgili verilen cevapta ağaçların dekora uymadığı için söküldüğü ifade edilirken, daha önce de ana caddelerde ve bulvarlarda binlerce ağacın söküldüğü öğrenildi. Başka yerlere nakledilen ağaçların birçoğu ise kurumaya başladığı belirtildi.

"Yazıda özetle ’dekora uymadığı için ağaçları söktük’ demişler"

Kendileri tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne konu ile ilgili verilen soru önergesine gelen cevabın kendilerini şaşırttığını anlatan AK Parti Çerkezköy Belediye Meclis Üyesi Adem, “Cengiz Topel Caddesi’nde yaklaşık 2 ay kadar önce ‘ağaç katliamı’ yapılmıştı. 10-15 yıllık ağaçlar söküldü, yerine fidan dikildi. Bunlara tepki göstermiş, bazı sorular sormuştum. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz de, AK Parti Grubu olarak Büyükşehir Belediyesi’ne soru önergesi verip, bu ağaç katliamını sordu. Gelen cevaba bakınca minareyi çalmış ama kılıfı bile hazırlayamamışlar türünden. İki ay önce ’Çerkezköy Belediyesi niye müdahale etmedi’ demiştim. Meğer Çerkezköy Belediyesi ile işbirliği yaparak ağaçlar sökülmüş. Sadece birkaç soru sorup, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği cevabı kamuoyunun takdirine bırakacağım. Daha önce o ağaçları dikenler Park ve Bahçeler Müdürlüğü değil miydi? Bugün bu cevabı veren Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çerkezköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalıştığını söylüyor. O vakit, daha önce ağaçları diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgenin iklimini dikkate almamış mı? Ya da Belediye dikmediyse, o ağaçları kim dikmiş? Yazıda özetle ’dekora uymadığı için ağaçları söktük’ demişler. 10-15 yıllık ağaçlar, yeni dekora uymayınca kesilmiş. Yol düzenlemesine uygun fidanlar dikilmiş. Dekora uymadı diye ağaç mı sökülürmüş? Bunu da Sayın Kadir Albayrak’ın yönettiği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden duyduk. Artık gözlerimiz açık gitmez. Bir de benim bildiğim, sökülen ağaçların yüzde 70’i başka yerde tutmaz. Yüzlerce ağacı daha öncede söktünüz. Kaç tanesi tuttu? Meçhul”

Vatandaşlardan tepki

Cengiz Topel Caddesi’nde vatandaşlar da duruma tepki göstererek, daha önce de Çerkezköy Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları çerçevesinde binlerce ağacın yerlerinden söküldüğü ifade edildi. Yaşam alanlarının kısıtlı olduğunu belirten vatandaşlar, “Burada bulunan ağaçların birçoğu 10 yıllık, 15 yıllık ağaçlar. Bunların yerlerinden sökülmesi gerçekten bizi çok üzdü. Ama daha önce de yapılmıştı. Ana cadde üzerinde ağaçlar sökülmüş ve başka yerlere nakledilmişti. Şu an nakledilen ağaçların birçoğu kurudu” dedi.

"Kurumaya terk edildi"

AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Kamil Çetintaş da, “Çerkezköy’ün 12 mahallesinde burada olduğu gibi 648 ağacımız söküldü. Bunların kurumaya terk edildiğini görüyoruz. En son olarak da CHP zihniyeti bunlar Türkiye’nin her yerinde aynı zihniyetteler. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’na yapılacak olan Millet Bahçesi’nde 132 bin ağacın dikilmesine yine CHP zihniyeti karşı çıkıyor. İstanbul’un hava almasını istemiyorlar. Onları halkımıza havale ediyoruz” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden cevap

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden gelen cevapta, “Kentsel yeşil alan tiplerinden olan orta refüjlerdeki yeşil alanlar kentsel ekosistemleri üzerinde etkileri yüksektir. Kentlere bilinçli bir şekilde biçim verilmesi ve kenti düzenlemesi o şehrin ve şehirde yaşayanların yaşam standartlarını artırmaktadır. Söz konusu olan ağaçlar Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde gelişen ve yenilenen bir bölgemizde bulunmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından Çevre Duyarlılığı ile hareket edilerek, Cengiz Topel Caddesi orta refüj düzenleme ve yenileme projesi çerçevesinde, mevcut bulunan top akasya ağaçlarını bölgenin iklim şartları ve hava durumunun soğuk seyretmesi vejetasyon döneminin başlaması da göz önünde bulundurularak Mart ayının 10’unda taç budama işlemi ve kök tuvaleti yapıldıktan sonra deplase edilerek, ilçe belediyesi ile birlikte ortak çalışma sonucunda kentin farklı bölgelerine nakli gerçekleşmiştir. Proje çerçevesinde mevcut düşük toprak seviyesi yükseltilerek alana sığla, süs eriği, süs kirazı fidanlarımız dikilmiştir. Toprak tesviye ve çim tohumu atımı, çalı dikimi, sıhhi tesisat döşenmesi ve dekoratif taşlar ile peyzaj düzenlemesi tamamlanacaktır. Ekte deplase edilen ağaçların tutanakları, listeleri ve fotoğrafları bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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