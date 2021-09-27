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Define için mağarayı talan ettiler

Zonguldak’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Çayır Mağarası’nı talan etti.

Çevre 27.09.2021, 13:20
Define için mağarayı talan ettiler

Zonguldak’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Çayır Mağarası’nı talan etti.

Kentte mağara turizmiyle ilgilenen 49 yaşındaki Engin Zaman, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çayır Mağarası’nda yaptığı incelemede mağaranın define avı için talan edildiğini tespit etti.

Birinci derecede hassas doğal koruma alanı olarak bilinen mağaranın girişinde de plastik, şişeler atıldığını gösteren fotoğraflar çekerek sosyal medya hesabında paylaşan Engin Zaman, mağaranın içerisinde de büyükçe bir alanın kazılarak talan edildiğine dikkat çekti.

Zaman, çektiği fotoğraflarla yetkililere çağrıda bulunarak mağaraya sahip çıkılmasını istedi.

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