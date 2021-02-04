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Dedesi Gürcistan’dan 25 yıl önce getirdiği 4 bambu fidanını evinin bahçesine dikti, ilgi odağı oldu

Artvin’de yaşayan Berkcan Arslantürk’ün dedesi 25 yıl önce Gürcistan’dan getirdiği 4 bambu fidanını evinin bahçesine dikti. Zamanla büyüyüp çoğalan bambular, adeta bambu bahçesini andırınca bölge halkı tarafından büyük ilgi görmeye başladı.

Çevre 04.02.2021, 10:28
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Dedesi Gürcistan’dan 25 yıl önce getirdiği 4 bambu fidanını evinin bahçesine dikti, ilgi odağı oldu

Artvin’de yaşayan Berkcan Arslantürk’ün dedesi 25 yıl önce Gürcistan’dan getirdiği 4 bambu fidanını evinin bahçesine dikti. Zamanla büyüyüp çoğalan bambular, adeta bambu bahçesini andırınca bölge halkı tarafından büyük ilgi görmeye başladı.

Artvin’in Hopa ilçesi Sundura mahallesi sakinlerinden Berkcan Arslantürk’ün dedesi Osman Arslantürk, 25 yıl önce gezi amaçlı gittiği Gürcistan’dan 4 bambu fidanı getirdi. Evinin bahçesine diktiği bambu fidanları hızlıca büyümeye ve aynı zamanda sayıları artmaya başladı. Evlerinin önündeki 700 metrekarelik alana yayılan ve 2 bin bambunun yer aldığı bahçeye gözü gibi bakan Osman Arslantürk, geçtiğimiz yıl hayatını kaybedince bahçenin bakımını torunu Berkcan Arslantürk üstlendi.

Dedesinin hobi amaçlı yaptığı bambu bahçesini büyüten Berkcan Arslantürk, aynı zamanda bambuların satışını yaparak gelirde elde etmeye başladı. Uzunluğu 20 metreyi bulan bambu ağaçlarının etrafından yer alan çaylıklar ve mandalina ağaçları bahçeye ayrı bir hava katarken, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle çocukların büyük ilgisini çeken bambu bahçesini görmek isteyenler, ağaçların bulunduğu bölgeye giderek bol bol fotoğraf çektiriyor.

"Dedem Gürcistan’da görmüş hoşuna gitmiş"

Günlük 300’e yakın insanın bambu ağaçlarını ziyarete geldiğini ifade eden Berkcan Arslantürk, “Dedem Gürcistan’da bambu ağacı görmüş hoşuna gitmiş. Oradan dört fide getirerek evimizin bahçesine dikti. Bambuları diktikten sonra bu hale getirmek için çok uğraştı. Her sene yeni fideler çıkıyor. Bir fide bir ay içinde 15 metreye kadar uzayabiliyor. Ülkemizde hediyelik eşya ve farklı ahşam işlerinde kullandığı için satın almak isteyenler oluyor. Talep oldukça satışını yapıyoruz. Toplu satış isteyenlerde oluyor duruma göre değerlendiriyoruz" diye konuştu.

İnsanlar gelip fotoğraf çekiniyor

Torun Berkcan Arslantürk, özellikle pandemi döneminde çok ziyaretçi gelmeye başladığına dikkat çekerek "Gelip fotoğraf çekiniyorlar, dolaşıyorlar geziyorlar eğleniyorlar. Günlük 300’e insan bahçemize ziyaret ediyor. ’Kimseye gelmeyin’ diyemeyiz fakat malum salgın var, insanlar ağaçlara dokunarak temasta bulunuyor. Bu şekilde hastalık yayılabilir, elimizden geldikçe uyarıyoruz fakat insanlar genelde dinlemiyor. Hatta bahçemize maskelerini ve çöplerini bile atıyorlar. Her gün bahçeden çok sayıda çöp temizlemek durumunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.
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