Dededen toruna miras kalan yaklaşık 500 yıllık anıt ağaçlara gözü gibi bakıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce paylaşılan ve Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip olan anıt ağaçlarının zarar görmemesi için 6 yıl önce yol güzergahı değiştirildiği öğrenildi. Arazi sahibi ise ağaçlara sahip çıktıkları için yetkililere teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce paylaşılan Akyazı ilçesi D-140 Karayolu üzerinde 6 dönümlük arazi üzerinde yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip olan anıt ağaçlarının zarar görmemesi için yol güzergahı değiştirildiği öğrenildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 6 yıl önce D-140 Karayolu’nda yaptığı yenileme ve genişletme çalışmaları sırasında yol güzergahında olan anıt ağaçları için güzergah değiştirildi. 52 yaşındaki arazi sahibi Murat Öz ise yıllara meydan okuyan anıt ağaçlarına sahip çıktıkları için yetkililere teşekkür etti.

Yaklaşık 500 yıllık anıt ağaçlar için 6 yıl önce yol güzergahı değiştiğini belirten arazi sahibi 52 yaşındaki Murat Öz, “Bu ağaçlar dedelerimizden bize kalmış. Zamanında sağ olsunlar korumuşlar ve bu günlere kadar getirmişler. Bu ağaçlar yaklaşık 500 yıllık ağaç diye geçiyor. Arazi üzerinde kayıtlı 6 ağacımız var. Normalde D-140 karayolu tam bulunduğumuz arazi üzerinden geçiyordu. Fakat bunlar anıt ağaç olarak kayıt olduğu için yolu biraz değiştirmek zorunda kaldılar. Bu konuda da devletimize gerçekten çok teşekkür ediyorum ağaçlara sahip çıktıkları için ve gerçekten bu güzelliklere sahip çıkmamız lazım” dedi.

İnşallah bizden sonraki nesillere bu güzelliği aktara biliriz

Yıllara meydan okuyan anıt ağaçların ileriki nesillere aktarılması için çaba gösterdiğini belirten Öz, ”Zamanında babalarımız bu çınar ağaçlarına çıkıp Mudurnu deresine atlayıp yüzüyorlarmış. Anlatılan hikayeleri dinleyince çok farklı şeyler yaşandığını anlayabiliyoruz. Eskiden burada tarlalar ekilip biçiliyordu, Mudur deresinden insanlar su içiyordu. Buraları cennet gibi bir yerdi. En azından bu cennete bu kadar da olsa sahip çıkılmış buna şükür diyoruz. İnşallah bundan sonrada koruyabiliriz ve bizden sonraki nesillere bu güzelliği aktara biliriz” diye konuştu.

Vatandaşlara ağaç kesimlerine karşı duyarlı olmaya davet eden Öz, “Bir ağacın canını almak insan canını almak gibi bir şeydir benim için ve benim şuan kendi bahçemde de küçükken diktiğim ağaçlar orman gibi oldu ama kesmeye gönlüm razı olmuyor. İnşallah vatandaşlarımız da bu ağaç kesim olaylarına duyarlı davranırlar ve nesilden nesile aktarılırlar” şeklinde konuştu.