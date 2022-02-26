Debisi yükselen Yeşilırmak’ta balıklar kıyıya vurdu

Amasya’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak’ta nehir sularının yükselmesi sonrasında balıklar kıyıya vurdu. Polis ve zabıta ekipleri zehirli olabileceği için uyardıkları vatandaşlardan balıkları tutmamalarını istedi.

Yeşilırmak’ı besleyen Tersakan Çayı’nda eriyen kar suları ve yağışlar sonrasında su seviyesi yükseldi. Suyun debisinin yükseldiği Yeşilırmak’ta balık ölümleri yaşandı. Taşova ilçesinde kıyıya vuran balıkları vatandaşlar tutmaya çalıştı. Balık ölümlerinin görülmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. İlk tespitlerde ölümlerin çamur ve sudaki oksijen yetersizliği dolayısıyla olduğu bildirildi.

Yeşilırmak Nehri’nin kıyısında incelemede bulunan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, vatandaşlardan güvenlik gerekçesiyle nehir kıyısına yaklaşmamalarını istedi. Öztürk, “Vatandaşlarımız tuttukları balıkları yemesin” uyarısında bulundu.