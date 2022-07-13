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Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını

Datça’daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça’daki orman yangınına müdahale sürüyor

Çevre 13.07.2022, 18:41 13.07.2022, 19:21
Datça’daki orman yangınına müdahale sürüyor

MUĞLA) Muğla’nın Datça ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

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