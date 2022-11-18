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Darende’de sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Malatya’nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Çevre 18.11.2022, 09:46
Malatya’nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Darende’nin üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. İlçede etkisini artıran sis, Malatya-Kayseri karayolunun Yukarıulupınar mevkiinde görüş mesafesini yer yer 60 metreye kadar düşürdü.
Dağlık bölgelerde etkili olan sis, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşatmazken; kartpostallık manzaralar oluşturdu.