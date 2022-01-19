Son Dakika
Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı
Malatya’nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı.
Çevre 19.01.2022, 19:12
Malatya’nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Darende-Kayseri karayolu ulaşıma kapandı.
Darende-Kayseri arası D-300 devlet karayolu yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı. Araçların geçişlerine Darende bölge trafik istasyonunda izin verilmiyor. Araçlar ilçe merkezi ve bölge trafik istasyonu önünde bekletiliyor.