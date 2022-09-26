Dalından sofraya kuşburnunun lezzet yolculuğu

Kuşburnu, dağlık alandan toplanmasından yapımına kadar birçok aşamadan geçerek sofralardaki yerini alıyor.

Tokat ve Sivas’ta yüksek kesimlerden bin bir güçlükle toplanan kuşburnu pazarlara getiriliyor. Kilogramı 14 liradan satılan kuşburnu sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor. Ayıklanarak temizlenen kuşburnu kaynatılıyor. Haşlandıktan sonra ezilerek makineden geçiriliyor. Suyu çıkartılan kuşburnu elekten geçirildikten sonra ocaklara konulan kazanlarda kaynatılıyor. Bir miktar şeker katılarak yaklaşık 3 saat pişirilen kuşburnu marmelat olarak kavanozlara dolduruluyor. Kış aylarında kahvaltı sofralarının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olarak biliniyor.

Tokat ve Sivas’ta dağlık alanda toplanıyor

Meydan Çarşısı’nda yaklaşık 30 yıldır kuşburnu satan Mustafa Asar, kuşburnunun Tokat ve Sivas’ta dağlık alanlarda bin bir zahmetle toplanarak pazara geldiğini belirterek, "Kuşburnu toplamak oldukça zor ve zahmetli. Toplayan ablaları görüyoruz. Sırtlarında böyle çuval almışlar iple bağlamışlar. Dağdan böyle indiriyorlar. Helal parayı ondan alıyor. Helal olsun onlara çok zor. Pekmezi en tabii onu yaşlı ablalar yapmasını iyi bilir. Gençler bunu yapamaz" dedi.

Toplaması kadar pişirilmesi de oldukça zahmeti

Kuşburnu yapımında ailesine yardımcı olan Okan İçmez ise Anadolu’da kış hazırlıklarının başladığı bir dönemde kuşburnu marmelatının ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Kuşburnu marmeladı yapımı başından sonuna kadar zor ve meşakkatli bir süreç olduğuna dikkat çeke İçmez, "Burada ilk adım olarak toplama süreci var. En meşakkatli süreci bu. Dağda toplanan kuşburnular genellikle toplanma ortamları biraz sıkıntılı. Toplanan kuşburnular daha sonra tüketiciye ulaştırılmış oluyor. Tüketici bunları aldıktan sonra ilk olarak temizlenme ve ayıklanma süreci işliyor. Devamında kuşburnu marmeladı yapılırken haşlanarak elekten geçiriliyor. Ezme işlemi gerçekleştirdikten sonra çift elekleme sistemi dediğimiz bir elek yöntemiyle elekten geçirilen kuşburnular daha sonra kazanlarda kaynatılıyor. Kuşburnu böylece marmelat haline getirilmiş oluyor" dedi.

Tokatlıların genelde ev yapımı kuşburnuyu tercih ettiğini belirten İçmez, "Birinci önceliğimiz ev yapımı olması. İkinci olarak da kuşburnunun faydaları. Özellikle C vitamini yönünden, kışın hastalıklara karşı koruyucu özelliği olması bakımından önem arz ediyor" diye konuştu.