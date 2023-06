Dalgıçlar Ege Denizi’nde temizlik yaptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Çevre Haftası çerçevesinde depremde hayatını kaybedenler için Saros Körfezi’ne çelenk bırakılarak, Ege Denizi’nde temizlik yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde 81 ilde deniz kirliliğinin önüne geçilmesi ve kıyı alanlarının korunması için

etkinlikler düzenleniyor. Saros Körfezi’nde de ‘Temiz çevre, temiz dünya’ sloganıyla dalgıçlar denize dalış yaparak temizlik çalışması yaptı. Saros Körfezi’nde çıkanlar ise kirliliği gözler önüne serdi.

"Çevre konuma bilinci nesilden nesile aktarılmalı"

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaptığı konuşmada bir yandan artan nüfus, bir yandan da ihtiyaçların değişmesiyle dünyanın her geçen yıl büyüme evresi içerisinde olduğunu söyledi. Bu yüzyılda üretim yaparken doğanın ve insanlığın dengesini koruma yükümlülüğünün olduğunu belirten Vali Kırbıyık, "Burada programa katılan öğrenciler ve genç kardeşlerimiz için oluşan farkındalık son derece önemli. Çevreyi korumak bir bilinç ve toplumsal farkındalığı oluşturarak nesilden nesile aktarılması çok önemli bir mesele" dedi.

"Saros Körfezi, gerek İstanbul’dan, gerek Balkanlar’dan yüzbinlerce insanı her sene misafir ediyor"

Vali Kırbıyık, Edirne ilinin en özel bölgesinde, en kıymetli noktasında bulunduklarını vurgulayarak, "Saros Körfezi’nde ilimizin en güzel yerinde bulunuyoruz. Gerek İstanbul’dan, gerek Balkanlar’dan yüzbinlerce insanı her sene misafir ediyor. Dünya her geçen yıl daha da büyüme ivmesinde. Bir yandan artan nüfus, bir yandan ihtiyaçların değişmesi, bir yandan ulaşım sorunlarıyla kirlilik her yıl daha katlanarak büyüyor. Büyüdükçe çevreye olan etkileri tartışılır ve konuşulur hale geliyor. Bir önceki yüzyılda büyümek yeterliydi, bu yüzyılda önemli olan sürdürülebilir büyüme. Doğayı koruma yükümlülüğümüz var. Öncelikle programa katılan genç arkadaşlarımız ve öğrenci kardeşlerimizde oluşan farkındalık oldukça önemli. Çevreyi korumak bir bilinç ve bunun toplumsal farkındalığı oluşturularak nesilden nesille aktarılması gayet önemli bir mesele. Devletimiz, her geçen yıl bunu çok daha fazla öne çıkartan çalışmalar yapıyor. Bunlardan birisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi. Bu projenin doğa için nasıl etkili olduğunu, genç kardeşlerimizde nasıl etkiler bıraktığını hepimiz görüyoruz. Bu körfez kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip, ancak bu ilin idarecileri ve vatandaşları olarak denizi ve çevreyi korumak bizim temel sorumluluklarımızdan bir tanesi. Bu yıl yapılan etkinliğimizin temel mottosu ‘Temiz çevre, temiz dünya’. Dalgıç arkadaşlarımız denizde buldukları atıkları bize gösterecekler. Tüm vatandaşlarımızı, tüm idarecilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu çalışma sonucunda toplumun daha duyarlı olacağı beklentisinde olduğumuzu ifade ediyorum. Bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah gerek Keşan’da, gerek Edirne’de sahip olduğumuz zenginlikleri bir miras olarak korumaya devam ederiz" şeklinde konuştu.

Atıkların toplanması için seferberlik çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, “Ülkemizin de üç tarafı denizlerle çevrilidir. Deniz ve kıyılarının gerek doğal güzellikleri, tarih ve kültürel kaynakları, gerekse biyolojik çeşitliliğiyle hem su altı hem de su üstü canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerindendir. Bu düşüncelerle birlikte yaşanabilir bir çevre, temiz deniz, temiz dünyasıyla denizlerin temiz tutulması bilincine ve iklim değişikliği farkındalığın artırılmasına, sıfır attık mavi hareketine katkıda bulunmasını diliyorum” diye konuştu.

Etkinliklere katılan öğrenciler de çevre hakkında bilgi edindikleri için mutlu olduklarını ve vatandaşlara çağrıda bulunarak çevrenin temiz tutulması için insanların daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Saros Körfezi’nde bulunan İbrice Limanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşmaların ardından Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve diğer protokol mensupları tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına denize çelenk bırakıldı. Daha sonra çevre ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla dalgıçlar tarafından deniz temizliği yapıldı.

Vali H. Kürşat Kırbıyık ve beraberindekiler İbrice Limanı’ndaki etkinlikler sonrasında Uzunkum plajına geçerek, burada öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptı. Etkinlikler çerçevesinde Uzunkum plajında düzenlenen uçurtma şenliğinde de çocuklar gönüllerince eğlendi.