Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dalgıçlar denizde öğrenciler sahilde temizlik yaptı.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı işbirliği içerisinde dalgıç ekipleri balıkçı barınağı içerisinde deniz dip temizliği, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençleri ise özel eğitim öğrencileri ile birlikte barınak etrafında araç lastiği, cam şişe, demir parçaları ve plastik poşetleri toplayarak temizlik yaptılar.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllük Kulübü Çevre Timi üyesi Ayşenur Özen yaptığı açıklamada, “Burada YAKORDER öncülüğünde Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı’nın destekleri ile bizler özel eğitime gereksinim duyan öğrenci kardeşlerimizle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduk” dedi.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer ise Çevre kirliliğine dikkat çekmek için kamu kurumları işbirliği içerisinde hem denizde dip hem sahilde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.