Dalgıç kaymakamdan ’Atık’ paylaşımı

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Liman Ağzı Koyu’na daldı. Denizin dibinde ısıya dayanıklı cam, cam bardak, kırık şişe, çay bardağı, soda şişesi çıktığını gören Yazıcı, “Atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere berrak bir deniz ve temiz bir Türkiye bırakmak için ‘Sıfır Atık’ prensibi ile derinliklerimize sahip çıkalım” sözleri ile vatandaşları uyardı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Liman Ağzı Koyu’na daldı. Yazıcı, denizin dibinde bulduğu ısıya dayanıklı cam, cam bardak, kırık şişe, çay bardağı, soda şişesi elleri ile topladı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kaymakam Yazıcı, “Atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere berrak bir deniz ve temiz bir Türkiye bırakmak için ‘Sıfır Atık’ prensibi ile derinliklerimize sahip çıkalım” notunu düştü.