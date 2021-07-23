banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor

Dalgıç kaymakamdan ’Atık’ paylaşımı

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Liman Ağzı Koyu’na daldı. Denizin dibinde ısıya dayanıklı cam, cam bardak, kırık şişe, çay bardağı, soda şişesi çıktığını gören Yazıcı, “Atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere berrak bir deniz ve temiz bir Türkiye bırakmak için ‘Sıfır Atık’ prensibi ile derinliklerimize sahip çıkalım” sözleri ile vatandaşları uyardı.

Çevre 23.07.2021, 18:04
Dalgıç kaymakamdan ’Atık’ paylaşımı
banner502

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Liman Ağzı Koyu’na daldı. Denizin dibinde ısıya dayanıklı cam, cam bardak, kırık şişe, çay bardağı, soda şişesi çıktığını gören Yazıcı, “Atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere berrak bir deniz ve temiz bir Türkiye bırakmak için ‘Sıfır Atık’ prensibi ile derinliklerimize sahip çıkalım” sözleri ile vatandaşları uyardı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Liman Ağzı Koyu’na daldı. Yazıcı, denizin dibinde bulduğu ısıya dayanıklı cam, cam bardak, kırık şişe, çay bardağı, soda şişesi elleri ile topladı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kaymakam Yazıcı, “Atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere berrak bir deniz ve temiz bir Türkiye bırakmak için ‘Sıfır Atık’ prensibi ile derinliklerimize sahip çıkalım” notunu düştü.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner501