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Bakan Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.
Dalçıkta biriken su sürücülere zor anlar yaşattı
Bilecik’te etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Çevre 06.07.2021, 12:03
Bilecik’te etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Hürriyet ve Bahçelievler Mahallesini birbirine bağlayan Küçük Sanayi dalçığında biriken sular adeta göl oluşturdu. Biriken sudan geçmekte tereddüt eden sürücüler araç konvoyu oluşturdu. Su birikintisinden geçen sürücülerin de adeta yürekleri ağızlarına geldi.Yaklaşık yarım saat yağan sağanak yağış sonrasında etkisi kaybederken, daha önceki yıllarda sel basan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önü ile Çınarlar mevkiinde herhangi bir sorun yaşanmadı.