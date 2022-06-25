banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

Dağlarda toplanıyor, kilogramı 50 TL’ye satılıyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğal ortamda kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından satılan dağ çileğinin kilogramı 50 TL’den satılmaya başlandı.

Çevre 25.06.2022, 14:23
Dağlarda toplanıyor, kilogramı 50 TL’ye satılıyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğal ortamda kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından satılan dağ çileğinin kilogramı 50 TL’den satılmaya başlandı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğal ortamda yetişen ve zor şartlarda toplanan dağ çilekleri, reçel yapmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar ise topladıkları küçük çilekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgedeki semt pazarlarındaki tezgahlarda yer almaya başlayan dağ çileğinin kilosu 50 TL’den satılıyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu