Dağlarda toplanıyor, kilogramı 50 TL’ye satılıyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğal ortamda kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından satılan dağ çileğinin kilogramı 50 TL’den satılmaya başlandı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğal ortamda yetişen ve zor şartlarda toplanan dağ çilekleri, reçel yapmak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar ise topladıkları küçük çilekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bölgedeki semt pazarlarındaki tezgahlarda yer almaya başlayan dağ çileğinin kilosu 50 TL’den satılıyor.