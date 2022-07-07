Dağda bulduğu 3 metrelik yılanı önce sevdi, sonra tekrar doğaya bıraktı

Elazığ’da bir kişi dağlık alanda gördüğü yaklaşık 3 metrelik yılanı yakaladıktan sonra sevdi, daha sonra doğaya tekrar bıraktı.

Olay, Alacakaya ilçesine bağlı Esenlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile dağlık bölgede giden Hasret Gökalp, kayalık bölgede yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan gördü. Yılanı elleri ile yakalayan Gökalp, yılanı sevmeye başladı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayıt etti.

Kısa bir süre yılanı seven Gökalp, daha sonra doğal ortamına bıraktı.