banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Dağda bulduğu 3 metrelik yılanı önce sevdi, sonra tekrar doğaya bıraktı

Elazığ’da bir kişi dağlık alanda gördüğü yaklaşık 3 metrelik yılanı yakaladıktan sonra sevdi, daha sonra doğaya tekrar bıraktı.

Çevre 07.07.2022, 14:34
Dağda bulduğu 3 metrelik yılanı önce sevdi, sonra tekrar doğaya bıraktı

Elazığ’da bir kişi dağlık alanda gördüğü yaklaşık 3 metrelik yılanı yakaladıktan sonra sevdi, daha sonra doğaya tekrar bıraktı.

Olay, Alacakaya ilçesine bağlı Esenlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile dağlık bölgede giden Hasret Gökalp, kayalık bölgede yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan gördü. Yılanı elleri ile yakalayan Gökalp, yılanı sevmeye başladı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayıt etti.

Kısa bir süre yılanı seven Gökalp, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu