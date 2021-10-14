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Dağcılar hem spor yaptı hem çöp topladı

Kahramanmaraş’ta dağcılar hem doğaya atılan çöpleri topladı, hem yürüyüş yaptı.

Çevre 14.10.2021, 13:23
Dağcılar hem spor yaptı hem çöp topladı

Kahramanmaraş’ta dağcılar hem doğaya atılan çöpleri topladı, hem yürüyüş yaptı.

Haftada bir günlerini çevre temizliğine ayıran Madosk dağcılık ekibi, Ahır dağlarından kazma bağlarına yaptıkları düzenli yürüyüşlerinde çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.

Çevre bilincini hissettirmek istediklerini söyleyen dağcılardan Nuri Yıldız, “Arkadaşlarımızla birlikte ilimizde her hafta bir zirve tırmanışı gerçekleştiriyoruz. Haftada dört kez sabah saat 06.00 da düzenli olarak ilimizin kuzeyinde bulunan Ahir dağlarından kazma bağlarına yaptığımız düzenli yürüyüşümüz mevcut. Bu yürüyüşümüzde haftada bir günümüzde çevre temizliği yapıyoruz. Doğayı kirletmeyelim ve doğamıza sahip çıkalım. Bizler burada hem spor faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz hem de doğaya verilen zararı azaltmaya çalışıyoruz. Bu konuda bilinçli olmak gerek. Fatih Yalçın ve Hüseyin İzci arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Çok zevkli geçen yürüyüşlerimiz var. Doğayı sevenler ve temiz havada iki buçuk üç saatlik zaman geçirmek ve çevre bilincini hissetmek isteyen herkesi bu yürüyüşümüze davet ediyoruz” dedi.

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