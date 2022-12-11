Dağcılar, günlerini Taşköprü Kanyonu’nda kutladı

Diyarbakır’da dağcılar Uluslararası Dağ Günü’nü Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri üçgeninde bulunan Taşköprü Kanyonu’nda metrelerce yükseklikte bulunan şelaleden iple iniş yaparak kutladı.

BM Genel Kurulu’nun girişimiyle 11 Aralık, 2003’ten bu yana Uluslararası Dağ Günü olarak kutlanıyor. Bu çerçevede, Taşköprü’ye gelen doğasever dağcılar, AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak, İshak Pulgat, Melek Işık, profesyonel doğa sporcusu Mehmet Can Ertekin ve Diyarbakır Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) sporcusu Fırat Akyüz metrelerce yükseklikte bulunan şelaleden iple iniş yaptı. Dağcılar, Taşköprü köyü sınırlarında bulunan şelale, el değmemiş doğası, kanyonu ve doğal güzelliğinde doğa yürüyüşü yaparak etkinliği tamamladı. Gün geçtikçe doğaseverlerin en gözde mekanı haline gelip mutlaka görülmesi gereken rotada yerini alıyor. Diyarbakır’ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan ve ismini bulunduğu köyden alan Taşköprü, manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Şelalesi ve suyu ile bölge, özellikle yaz aylarında bir çok yerden ziyaretçilerini ağırlayarak, akarsuyunun ve doğal yapısına hayranlık uyandırıyor.