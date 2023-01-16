Kahramanmaraş’ta bahar mevsiminin müjdeleyicisi olarak bilinen dağ laleleri kış mevsiminde çiçek açtı.

Geçmiş yıllara göre Aralık ve Ocak ayında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bahar da açan bazı çiçeklerinde erken uyanmasına neden oldu. Kentte öğretmen Sait Kılıçsallayan, genellikle Mart ayında kendini gösteren ve baharı müjdeleyen dağ lalelerini merkez Onikişubat ilçesinin kırsalında çiçek açmış olarak görüntüledi.

Çiçekleri görüntüleyen Sait Kılıçsallayan, ”İnanılmaz güzeller turkuaz, pembe ve mor gibi renk tonları mevcut. Bu çiçekler Şubat ve Mart aylarında açan dağ laleleri. Havaların güzel gitmesi ile bu güzel çiçekler açmış. Ümit ederiz ki bu çiçekler yağmurlarla birlikte kaybolmaz” dedi.