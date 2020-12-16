Dağ keçisini organize şekilde vuran 3 şahsa 83 bin TL ceza

Tunceli’de koruma altındaki dağ keçisini avlayan 3 şahıs yöre sakinlerinin ihbarı, ekiplerin çalışması ile yakalanıp 83 bin 331 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür İlçesi’ne bağlı Süleyman Uşağı Köyü’ne Erzincan’dan birden fazla araçla gelen şahıslar, koruma altında bulunan dağ keçilerinden birini vurdu. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine avcılar, keçiyi bırakarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, kaçan 3 şahsı kısa sürede yakaladı. Jandarmada tarafından ifadeleri alınan ve Erzincan’dan geldikleri belirlenen 3 kişiye tazminat bedeli olarak 27 bin 777 TL’den 83 bin 331 TL ceza kesildi. Ayrıca, şahıslara tazminat bedelinin yanı sıra idari para cezası da uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan şahısların keçi avına farklı araçlarla gelip organize şekilde avlanma yaptıkları ileri sürüldü.