Elazığ’da dağ keçileri karayoluna indi. O anları sürücüler tarafında cep telefonu ile görüntüledi.

Elazığ-Malatya Karayolu Kömürhan mevkiinde görülen dağ keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kayda alındı. Dağ keçileri, yakınlarında araçlarıyla durarak fotoğraflar çeken vatandaşları umursamadı ve gezintilerine devam etti.

Bir süre vatandaşlardan korkmayan dağ keçileri daha sonra karayolundan hızla kaçarak dağlık alana gitti.