CW Enerji ile fabrikalar enerjilerini güneşten alıyor

CW Enerji, Türkiye’nin farklı noktalarındaki fabrikaların çatısını güneş enerji santrali ile donatmaya hızla devam ediyor. CW Enerji, Kayseri’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 4201,57 kWp gücünde GES kurulumunu tamamladı.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji, Kayseri’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 4201,57 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı. Bugüne kadar birçok yatırımcıyı güneş enerji sistemleri ile tanıştırdıklarını ve bununla gurur duyduklarını belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, güçlü, deneyimli ve alanında uzman dev mühendis kadrosu ile sektördeki yeni gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

"Uzun soluklu projeler ortaya çıkarıyoruz"

Yılmaz, GES yatırımcılarına işin her aşamasında kaliteli hizmet sağlamak adına kendilerini sürekli geliştirdiklerini ifade ederek, “Her proje üzerinde doğru ürün seçimi ve uygulaması noktasında hassasiyetle yol alıyoruz. Bu sayede kaliteden ödün vermeyen anlayışımızla yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projeler ortaya çıkarıyoruz. Güneş enerji santralinden elektrik üretmeye başlayan firmalara her geçen gün yenilerini ekliyoruz” dedi.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların güneş enerji panelleri ile kendileri için önemli bir girdi olan elektrik maliyetlerini azaltabildiğine dikkat çeken Yılmaz, güneş panelleri sayesinde aynı zamanda doğayı kirletmeden ve ekolojik dengeyi bozmadan dünya için oldukça önemli hale gelen temiz enerji dönüşümüne de katkı sağlandığını kaydetti.

Karbon salınımının önüne geçecek

Kayseri’de faaliyet gösteren bir firma ile de iş birliği yaptıklarını dile getiren Yılmaz, “Yaptığımız iş birliği çerçevesinde firmanın çatısına 4201,57 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş panelleri ile firma yılda yaklaşık 2 milyon 715 bin 190 kilogram karbon salınımının önüne geçecek. Aynı zamanda yılda 410 ağacın kurtarılması sağlanacak” diye konuştu.