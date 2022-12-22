CW Enerji CEO’su Yılmaz: “Fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santrallerinde artış söz konusu”

CW Enerji, sektörde ileri teknolojileri kullanarak yatırımcılarının enerji ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Firma, Antalya’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı. Türkiye’nin birçok farklı yerinde inşa ettikleri projelerle iz bırakmaya devam ettiklerini belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, kurulumunu tamamladıkları her bir güneş enerji santrali ile daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağladıklarını ve bununla gurur duydukları söyledi.

"1 milyon 842 bin 870 kilogram karbon salınımının önüne geçecek"

Bir firmanın daha çatısını CW Enerji güneş panelleri ile buluşturduklarını dile getiren Yılmaz, “Antalya’da faaliyet gösteren firmanın çatısına 2801,27 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş panellerimiz sayesinde firma artık enerjisini güneşten sağlayacak ve yılda yaklaşık 1 milyon 842 bin 870 kilogram karbon salınımının önüne geçecek. Ayrıca GES ile 278 ağacın kurtarılmasını sağlayacak. Firma panellerimiz sayesinde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakma hedefine bir adım daha atmış oldu” dedi.

“Temiz enerjiye yönelmemiz gerekiyor”

Son teknoloji ile donattıkları üretim hatları, güçlü teknik ekipleri, hızlı kurulum ve hızlı müdahale imkanları ile kaliteli üretim yaptıklarının altını çizen Yılmaz, “İklim değişikliği ile mücadele edilen günümüz dünyasında firmalar da insan ve çevre odaklı çalışmalara ağırlık vermeye başladı. Buna bağlı olarak fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santrallerinde de artış söz konusu. Bu ülkemiz için güzel bir gelişme. Çünkü çevre kirliliğini azaltmak için daha fazla temiz enerjiye yönelmemiz gerekiyor. CW Enerji olarak bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz ve güneşin sonsuz ve temiz enerjisini ürettiğimiz son teknoloji güneş panelleri ile insanlığın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.