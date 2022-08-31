Çürüksu sulaması ile 35 bin 700 dekar arazı suyla buluşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Denizli ili ve ilçelerinde, son dönemlerde DSİ tarafından yapılan sulama projeleri tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca yaptığı yazılı açıklamada, Denizli Çürüksu Sağ Sahil Yenileme işi çerçevesinde toplam 14 bin 716 metre borunun döşeneceği projede, 3 bin 660 metre borunun döşemesinin tamamlandığını belirtti. Kalan 11 bin 56 metresinde boru döşeme çalışmaları aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akca, imalat çalışmalarının hızla devam ettiğini, işte yılsonuna kadar 19 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacağını ifade etti. Akca, “ Sulama projesinin tamamının faaliyete geçmesi ile Irlıganlı, Eldenizli, Yeniköy, Küçükdere ve Kocadere mahallelerinde 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanmış ve milli ekonomiye 57 Milyon 120 Bin Lira ek gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Diyarbakır Kuruçay Barajı sulamasında çalışmalar devam ediyor

DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Diyarbakır Kuruçay Barajı Sulaması İnşaatında ise 15 Bin 600 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini, projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 50 bin 300 dekar alanın daha sulamaya açılacağını bildirdi. Akca, “Projenin yüzde 68’lik kısmı tamamlanmış olup; 15,5 kilometre ana boru hattı ile 90 kilometre şebeke boru hattı döşenmiştir. Ana boru ve şebeke hatlarında boru döşeme imalatları sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 302 Milyon Lira katkı ve 6 bin 540 kişilik ek istihdam sağlanacaktır.”dedi.