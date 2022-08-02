Cumhurbaşkanının dar gelirliler için açıkladığı konutların 500’ü Tekirdağ’da yapılacak

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken, kritik toplantının ana gündem maddeleri arasında ise dar gelirli ailelere sosyal konut müjdesi de yer aldı. Alınan kararlar çerçevesinde sosyal konut projesiyle ev kiralarının düşmesi hedefleniyor. Bu sabah Tekirdağ’da gazetecilerle bir araya gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’de müjdenin Tekirdağ ayağına ilişkin açıklamada bulunarak, konut projesinin yapılacağı yeri açıkladı. Belediye tarafından da yapılacak olan kentsel dönüşüm ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı proje ile beraber belirtilen bölgede ilk etapta toplamda bin adet konut yapılmış olacak.

Kentsel dönüşüm planı başlıyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, “Çevre Bakanlığı ile sürekli diyalog halindeyiz. Biliyorsunuz şehir içerisinde kalmış sanayi sitelerimiz var. Bunların biran önce kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Allah’a hamdolsun. Onun projesi de bitti. Ağustos’ta ihalesi var. Dumansız sanayinin hemen altında 481 adet işyeri yapıyoruz. Allah’ın izniyle İnşallah bu yıl içerisinde ilk etapta ilk önce işyerleri daha sonrada konutlarla ilgili başlıyoruz. 500 konutla kentsel dönüşüme başlıyoruz. İlk önce konutları yapacağız. Konutlar yapıldıktan sonra vatandaşlarımız eski dünyalarından çıkıp yenidünyalarına taşınacak. Taşınma olduktan sonra eski binalar yıkılarak yeni 500 konuta başlanacak. Doldur boşalt ile bu işi çözmeye çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanının açıkladığı projede Tekirdağ’da 500 adet konut daha yapılacak

Başkan Yüksel açıklamasının devamında, “Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız açıklamasını yaptı. Sosyal konutlarla ilgili Süleymanpaşa ilçesinde 500 konut yapılıyor. Allah nasip ederse emeklilerimiz, asgari ücret ile çalışanlarımız, gazi ve şehit yakınlarımızın öncelikli olduğu 500 konutluk sosyal konutlara başlıyoruz. Bu konuyla ilgilide projenin ana yeri Topçu Taburun Eski Muratlı Caddesi üzerindeki Zafer Mahallesindeki alan. Orada toplamda bin adet konut yapılmış olacak” dedi.