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Cumhurbaşkanı söz vermişti, o ilçede doğalgaz çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz vererek çalışmaların başlatılması için talimat verdiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

Çevre 18.05.2022, 14:09
Cumhurbaşkanı söz vermişti, o ilçede doğalgaz çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz vererek çalışmaların başlatılması için talimat verdiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde Bozkurt, Abana, Küre ve İnebolu ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede etkili olan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selden etkilenen ilçelere doğalgaz getirilmesi için söz vermişti. İlçelerdeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte doğalgaz çalışmaları başlatıldı. Cide ilçesinde başlatılan doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor.

İlk etap çalışmaları sürüyor

Cide ilçesinde doğalgaz alt yapı için ilk kaçı çalışması Liman Mevkiinde gerçekleştirildi. Burada çalışmalarla birlikte kazı çalışmalarının Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, Sahil Bayram Yusuf Aslan Sokak üzerinde devam etmesi bekleniyor. İlk etap kazı çalışmalarının ardından ikinci etap kazı çalışmalarının da çarşı merkezinden İnönü Caddesi’ni de kapsayacak şekilde yapılacağı belirtildi. Cide’de doğalgaz alt yapı kazı çalışmalarının başlaması sebebiyle tören düzenlendi. Törene katılan Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, kazı çalışması yapacak ekip ile törene gelen vatandaşlara tatlı ikram etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Mutlu, “Doğalgaz çalışmasının ilk etap ta kapsadığı alanlar Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi ve Sahil Bayram Yusuf Aslan Sokak üzerinde olacak. Kazı çalışması Cide Limanından başlayarak Cumhuriyet Mahallesi, Muzaffer Güzeland Caddesi üzerinden garaj köprüsüne kadar gelip oradan Atatürk Caddesi üzerinden Murat Yedigün Caddesi ve Bayram Yusuf Aslan Sokak üzerinde sonlandırılacak. 2023 yılında ise başlayacak ikinci etap kazı çalışması da Cide ilçe merkezinden tüm noktalarına verilmesi planlanıyor. İlk etap çalışmasında garaj köprüsünden garaj bölgesini de içine alarak çarşı merkezini ve İnönü Caddesi’ni de kapsayan çalışmanın yapılması konusunu da görüşüyoruz” dedi.

Cide ilçesi için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirten Mutlu, “Cide halkı en iyisine layık. Bugün olduğu gibi bundan sonrada biz elimizden geldiği kadarıyla yapmaya devam edeceğiz ilçemizin gelişimi, tanıtımı, büyümesi, çocuklarımızın eğitimi, halkımızın daha iyi refah içerisinde yaşaması için. Proje Cide Limanından başlıyor, Garaj Köprüsüne kadar devam ediyor. Ondan sonra caddelere dağılıyor. 10 kilometre boyunca bu çalışmalar sürecek. Emeği geçenlere teşekküre diyoruz, Allah kolaylıklar versin diliyorum” diye konuştu.

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