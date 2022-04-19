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Cumhurbaşkanı imzaladı, o alan turizm bölgesi ilan edildi

Sakarya’nın Karapürçek ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla turizm bölgesi ilan edildi. Bu doğrultuda, hayata geçirilecek proje tamamlandığında bölgenin termal cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Çevre 19.04.2022, 20:22
Cumhurbaşkanı imzaladı, o alan turizm bölgesi ilan edildi

Sakarya’nın Karapürçek ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla turizm bölgesi ilan edildi. Bu doğrultuda, hayata geçirilecek proje tamamlandığında bölgenin termal cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizm alanında tarihi bir adımı daha attı. Karapürçek’te yüksek kapasiteli bir jeotermal kaynağın tespit edildiği bölge için yürütülen çalışmalarda güzel haber geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla Sakarya’nın termal destinasyon haline gelmesi için hazırlanan değerlendirme raporu Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştu. Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü bölgenin jeopolitik konumu, doğal avantajları, iklim-toprak yapısını ve yeni projelere uygunluğunu inceleyen değerlendirmeyi onayladı. Sonraki aşamada termal projelerin hayata geçirilebilmesi için konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Gerekli işlemler yapıldı ve Karapürçek’teki jeotermal kaynağın yer aldığı bölge Erdoğan’ın imzasıyla turizm alanı ilan edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüce, dev projenin detaylarını paylaştı

Konuyla ilgili haberin detaylarını Yüce paylaştı. Uzun zamandır üzerinde çalıştıkları raporda Sakarya için tarihi nitelikte olan bir projeye hayat verdiklerini ifade eden Yüce, hayata geçirilmesi halinde bölgenin Türkiye’deki en önemli termal destinasyonlarından bir tanesine dönüşebileceğini ifade etti. Büyükşehir’de görevli işin uzmanları tarafından bölgeyi ilgilendiren tüm parametrelerin ve faktörlerin incelendiği, turizm yatırımına uygunluğunun tüm ayrıntılarına kadar işlendiği raporda termal kür, tedavi-rehabilitasyon, yaşlı tedavi, fitoterapi, apiterapi müzikterapi, homoterapi, aromaterapi uygulama merkezlerini içeren dev bir proje sunuldu. Ayrıca termal alanın yanında spor, binicilik, kulüp evi tesisleri, açık yüzme havuzu, otel, tatil, butik ve tatil evleri projelerinin hayata geçirilebileceğine dair ön projeler yer aldı.

“Proje ülke ekonomisine katkı sağlayacak”

Başkan Ekrem Yüce dev çalışmanın tamamlanması halinde Karapürçek, Akyazı ve Taraklı üçgeniyle Sakarya’nın termal destinasyon olarak Türkiye’nin gözbebeği olabileceğine vurgu yaptı. Yüce, projelerin raporda yer verildiği gibi işlenmesi halinde bölgede yapılacak dev yatırımlarla bölgenin ekonomik istihdam alanında ve ekonomik olarak ciddi bir kalkınma sağlanacağını söyledi. Bakanlığa, tesislerin yanı sıra bölgede trekking, dağ bisikleti, atlı doğa yürüyüşü, yaban hayatı ve kuş gözlemciliği, fotosafari, kamping, oryantiring, karavan turizmi, kırsal ve ekoturizm, günübirlik aktiviteler içinde uygun bir bölgeye sahip olduklarını ilettiklerini söyledi.

“Sakarya’nın bir termal turizm cenneti olabilmesi için ilk adımı attık”

Başkan Yüce, dev bir yatırım için ilk adımın atıldığını ifade ederek, “Karapürçek’teki yüksek kapasiteli jeotermal kaynağımızı Sakarya’mızın kazanacağı şekilde en iyi nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken çok ciddi bir çalışmanın da başlangıcını yapmış olduk. A’dan Z’ye tüm birimlerimiz çalıştı. Bölgenin termal ve sağlık merkezi için uygunluğunu ve ayrıca içinde tüm turizm alanlarını barındıracak bir potansiyele sahip olduğunu raporumuzda anlattık. Bakanlığımız yaptığımız değerlendirmeleri olumlu buldu ve çalışmayı onayladı. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle Sakarya’nın bir termal turizm cenneti olabilmesi için ilk adımı attık. Burası artık turizm alanı ilan edildi. İlerleyen süreçte bölgenin nasıl değerlendirileceğine bakanlık karar verecek. Hayalimizde kurduğumuz proje gerçekleşirse, bizim için bir milat olacak. İstihdam sağlanacak, ekonomi canlanacak ve Sakarya kazanacak" dedi.

“Sakarya’da bir ilke daha imza atmayı, tarihe iz bırakmayı istiyoruz”

Turizm alanında birçok aktivitenin yer alabileceğini ifade eden Yüce, "Bu kaynağı, üzerinde çok sıkı çalıştığımız seracılık alanında da değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Sakarya’mızın içinde termal sağlık, spor, binicilik tesisleri, otel, günlük gezi alanlarının bulunacağı bir termal cennete kavuşması için gerekli çabayı veriyoruz, hayal ettiğimiz gibi olursa Türkiye’nin termal destinasyonu olacağız inşallah. Yaptığımız çalışmada dağ yürüyüşü, dağ bisikleti, atlı doğa yürüyüşü, yaban hayatı ve kuş gözlemciliği, fotosafari, kamping, oryantiring, karavan turizmi, kırsal ve ekoturizm, günübirlik aktiviteler için de planlarımızı paylaştık. Raporda yer alan projelerin hayata geçirilmesinde Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sakarya’da bir ilke daha imza atmayı, tarihe iz bırakmayı istiyoruz, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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