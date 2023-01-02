Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu ilçesindeki Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

Rize’nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan Millet bahçesi vatandaşların hizmetine açılacak.

Rize’nin Güneysu ilçesinde 2020 yılında inşaat çalışmalarına başlanan millet bahçesinin ilk etabı olan 33 bin 750 metrekare alanın çalışmalarında sona gelindi. Projenin 2. etabının tamamlanmasıyla beraber millet bahçesi toplam 47 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olacak. Projenin ilk etabı olan 33 bin 750 metrekarelik alanda yeşil alanlar, millet kıraathanesi, cami, koşu ve yürüyüş yolları, çocuk ve piknik alanları gibi birçok alan bulunuyor. Tamamlanan Güneysu Millet Bahçesi’nin bu yıl Ocak ayı içerisinde açılışının yapılması bekleniyor.

Yapılan proje ile ilgili açıklamada bulunan Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, "2020 yılında çalışmalarına başlanan millet bahçemiz an itibariyle çalışmaları tamamlandı. Hizmete hazır hale gelmiş durumdadır. Ocak ayı içerisinde inşallah halkımızın hizmetine sunacağız. Millet bahçemiz ilk etap olarak 33 bin 750 metrekare alana kuruldu. 2. etabında ise 47 bin metrekare bir arazimiz olacak. İlk etabımızda çocuk oyun parkalarımız, yürüyüş alanlarımız, millet camiimiz, millet kıraathanemiz, değirmen kafemiz ve yörede yetişen meyve ve sebzelerin satılabileceği halka ilk elden ulaştırılabileceği organik pazarımız olacak. Güneysu’yu yaşam alanını genişleten bir alan oldu. İnşallah halkımızda memnuniyetle burayı kullanacak. Onlar memnun olunca biz de memnun olacağız. Seçimden önce tek vaadimiz vardı bizim. O da millet bahçesiydi. Alanı ilk başta açıklamamıştık. Açıkladıktan sonra zaten milletimiz bitmeden içlerinde bir heyecan oluştu. Millet bahçesi Güneysu’nun girişinde olduğu için bir imaj kazandırdı. Güneysu’da bir şehir havası oluşmuş oldu. Cumhurbaşkanımızın ilçesi olmasının sayesinde işler daha hızlı oluyor hem de daha güzel oluyor" şeklinde konuştu.